Occasione sprecata dal Napoli nella seconda giornata di Champions League. Lo 0-0 in casa del Genk mantiene il primo posto degli azzurri nel girone E, ma frena la corsa di Ancelotti nelle scommesse sulla squadra vincitrice del gruppo. In testa c’è ora il Liverpool, a 1,65, con la vittoria da brividi conquistata ieri contro il Salisburgo; il Napoli, riferisce Agipronews, segue a 2,40, mentre gli austriaci - al momento a tre punti come i Reds - sono lontani a 15,00. La quota sul passaggio del turno dei partenopei rimane comunque solida, vista l’offerta a 1,12; il rischio maggiore rimane il Salisburgo a 3,50, mentre per il Genk le chance sono pochissime, a 35 volte la posta.