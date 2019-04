Contro un Liverpool che va a mille sarà difficilissimo per il Porto ribaltare il risultato nel ritorno dei quarti di finale in Champions League. All'andata, giocata ad Anfield Road, finì 2-0 per i Reds, che tra tutte le competizioni hanno infilato sette vittorie consecutive. A fasi alterne, invece, i Dragoes nell'ultimo periodo: due vittorie, un pari e un ko nelle ultime quattro. Il verdetto degli analisti Microgame è dunque netto: la squadra di Klopp è favorita a 2,00 nel match di domani, dove si sale a 3,35 per il pareggio e a 3,60 per il successo dei padroni di casa. Ai quali, per andare direttamente al prossimo turno, servirebbe un rotondo 3-0, risultato offerto a 50 volte la scommessa. È per questo che il gap tra Porto e Liverpool è pronunciatissimo anche nelle quote sul passaggio del turno: l'impresa biancoazzurra è a 10,00 si scende a 1,02 per gli inglesi.