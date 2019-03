Altra notte Champions ad alta intensità per la Roma, che proprio sul fronte europeo negli ultimi mesi ha offerto e vissuto le emozioni più forti. Domani sera, all'Estádio do Dragão, gremito in ogni ordine di posti, i giallorossi dovranno resistere all'assalto del Porto, che deve rimontare il 2-1 dell'andata. Le quote di Stanleybet.it vedono i portoghesi avanti, a 2,03, con la Roma a 3,55. Il pareggio, a 3,50, è buono solo per gli uomini di Di Francesco, che proprio per il fatto di avere a disposizione due risultati su tre rimangono favoriti per il passaggio del turno: 1,50 contro il 2,45 dei padroni di casa.Il Porto quest'anno ha fatto sempre centro negli appuntamenti casalinghi di Champions, battendo nel corso del girone Galatasaray (1-0), Lokomotiv Mosca (4-1) e Schalke 04 (3-1). La Roma ha un rendimento europeo esterno che può destare qualche preoccupazione: sette sconfitte e una sola vittoria nelle ultime otto gare, considerando anche la stagione scorsa. Spulciando tra i risultati esatti, l'1-0 che promuoverebbe i portoghesi è a 8,50, il 2-1 che condurrebbe ai supplementari si gioca a 8,25, mentre la vittoria di misura giallorossa (0-1) è un colpo da 12,25. Lo 0-0, risultato mai registrato in questa stagione in una partita della Roma, è a 13,00. Giallorossi in Over da cinque partite di fila, il sesto è a 1,70. Più improbabile l'Under a 2,03.