Novanta minuti, e forse oltre, per scrivere un pezzo di storia. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini cerca di scalare l’Everest chiamato Paris Saint Germain e centrare la semifinale di Champions League. Una montagna che ha le sembianze, soprattutto, di Neymar e Icardi ma che non mette paura ai nerazzurri consapevoli di essere davanti a una occasione più unica che rara. Le quote danno vincenti i parigini a 2,00 contro il 3,40 di Gomez e compagni mentre il pareggio, che porterebbe la sfida ai supplementari, si gioca a 3,75. La formazione di Tuchel è favorita anche per il passaggio turno, in lavagna a 1,55, nei confronti dei bergamaschi, quotati a 2,30 mentre la qualificazione ai calci di rigore vede entrambe a 12. L’Over, 1,50, si fa preferire all’Under, 2,40, poiché si affrontano il miglior attacco della Serie A e quello della Ligue 1.

Tra i risultati esatti attenzione al 2-0 per il PSG visto che i parigini, in tutta la Champions hanno subito gol in sole due partite, in lavagna a 11 mentre il 3-1 per l’Atalanta pagherebbe 24 volte la posta. Mauro Icardi, anche se ha avuto qualche noia fisica nei giorni scorsi, è l’incubo dei difensori di Gasperini visto che l’ex capitano dell’Inter ha già segnato, in carriera, sette gol ai bergamaschi. La sua seconda doppietta alla Dea, secondo i quotisti si gioca a 7,00. In casa nerazzurra, invece, assente il bomber di Champions Ilicic, gli occhi saranno su Duvan Zapata la cui rete è data a 2,00.