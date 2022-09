Non sarà un turno d’esordio agevole per le italiane impegnate in Champions League. Soprattutto per Juventus, Napoli e Inter chiamate ad affrontare subito tre delle teste di serie fra le favorite per il successo finale. Proprio i nerazzurri ospitano in casa il Bayern Monaco, alla prima europea senza il bomber Robert Lewandowski. Nonostante l’addio del polacco e il pareggio con l'Union Berlin, la squadra di Nagelsmann non sta mostrando grossi problemi e per gli esperti è avanti a San Siro, in quota a 1,81 contro il 3,75 di Handanovic e compagni. Sale invece a 4 il segno «X». Lo stile di gioco offensivo dei bavaresi unito ad un’Inter capace di centrare cinque Over 2.5 in altrettante partite di Serie A, fa prevalere nettamente un altro match con almeno tre gol, offerto a 1,46, avanti rispetto il 2,47 dell’Under 2.5. Per quanto riguarda il risultato esatto è in pole l’1-1 a 7,80, seguito dall’1-2 fissato a 8,40 mentre vale 29 volte la posta un 3-2 interista. Match ancora più complesso per la Juventus di Massimiliano Allegri, imbattuta in Italia ma con tre pareggi conquistati in cinque partite. Tutt’altra musica per il nuovo PSG del tecnico Galtier, primo in patria. Proprio il diverso avvio di stagione allarga la forbice tra i francesi, dati vincenti a 1,33, e i bianconeri proposti a 7,80. Nel mezzo invece il pareggio visto a 5,40. L’attacco super dei transalpini – 24 gol in 6 match di Ligue 1 – fa prevalere nettamente l’Over 2.5, a 1,47 nei confronti dell’Under 2.5 a 2,45. Per quanto riguarda i possibili protagonisti del match, Angel Di Maria vuole lasciare il segno nel giorno del rientro al Parco dei Principi: il gol dell’ex del Fideo vale 6 volte la posta, mentre si gioca a 1,95 la rete del suo connazionale Lionel Messi. Parte invece favorito, unica tra le squadre italiane, il Milan, impegnato nella complicata trasferta austriaca in casa del Salisburgo. Rossoneri avanti in quota a 2,09 contro il 3,35 dei padroni di casa. Leggermente più alta l’opzione del pari a 3,40. Anche in questo caso la fase offensiva dovrebbe avere la meglio: favorito il Goal, a 1,60, con il No Goal proposto a 2,20. Impegno molto complesso anche per il Napoli di Spalletti che vuole confermare quanto di buono fatto vedere finora. Al “Maradona” arriva un Liverpool appannato, ma pur sempre finalista dell’ultima edizione. Per questo motivo partono avanti gli uomini di Klopp a 1,95 mentre sono molto vicini l’«1» offerto a 3,50 e il pari fissato a 3,65. Dopo i quattro gol in Serie A, Kvicha Khvaratskhelia vuole lasciare il segno anche in Europa: vale 5 volte la posta il primo centro in Champions del georgiano.