L’Inter torna a calcare il palcoscenico della Champions League per tentare il miracolo con il Barcellona. A San Siro la banda Spalletti ha vinto le ultime 5 gare e nelle ultime 3 è riuscita persino a non prendere gol. Certo, avere la meglio sul Barça è sempre difficile, ma i nerazzurri hanno le carte in regola per tentare l’impresa. Gli esperti di Sisal Matchpoint assegnano la vittoria ai catalani, a 2.01, per il successo interista si sale a 3.65, il segno X paga 3.55. Anche gli scommettitori si schierano con il Barcellona, il 62% ha puntato sul segno 2, il 22% crede nella vittoria nerazzurra. L’ultima sfida che si è giocata a San Siro tra Inter e Barcellona fa sognare i tifosi interisti: era la stagione del Triplete e i nerazzurri vinsero per 3 a 1, arrivando così in finale. Stavolta però, quel risultato sembra lontano, il 3 a 1 è infatti proposto a ben 31 volte la posta.