Una finale di Champions League tra Juventus e Ajax: a suggerirla e renderla suggestiva c’è tutta una serie di coincidenze. A partire dall’attualità, ad esempio: entrambe, negli ottavi, hanno ribaltato i ko dell’andata ed entrambe hanno fatto fuori una madrilena. Scavando nel passato, poi, c’è tutta una serie di ricorrenze da tirar fuori: la Juve giocò la sua prima finale di Champions, perdendola, nel 1973 proprio contro l’Ajax. Ma sempre contro gli olandesi vinse la sua ultima coppa, a Roma nel 1996. Quella dell’Olimpico, inoltre, fu l’ultima occasione in cui i biancorossi arrivarono fino in fondo. Dunque, c’è più di un motivo per credere che il destino potrebbe farle incrociare di nuovo: l’eventualità ha stuzzicato anche la fantasia dei bookmaker e gli analisti Sisal Matchpoint mettono in lavagna a 20 questa possibilità. Non è di sicuro la finale più probabile, ma in cima alla lista degli eventuali epiloghi, la Juve c’è comunque, dopo la gran prestazione di ieri: lo scontro tra bianconeri e Manchester City a Madrid è dato a 6,00, seguito da un’altra finale con i bianconeri protagonisti, quella contro il Barcellona, contro cui persero la coppa nel 2015, sarebbe un replay da nove volte la scommessa.