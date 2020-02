Semplice l’impegno dei campioni d’Italia della Juventus al Parc Olympique contro il Lione di Rudi Garcia. Il successo dei bianconeri, che nei quattro precedenti europei contro i transalpini hanno un bilancio quasi perfetto di tre vittorie e un pareggio, è dato a 1,90 rispetto al 4,25 di Cornet e compagni. A complicare le cose, in casa francese, l’assenza del capitano, Memphis Depay, out per la rottura del crociato. Si prevede una partita tirata, con l'Under (1,80) di un soffio avanti sull'Over (1,95). Sul tabellone del risultato esatto spicca quindo lo0-1 in favore dei bianconeri, a 7,00. Cristiano Ronaldo, 128 reti in Champions League, rimane la prima scelta tra i possibili marcatori, dato a 2,00, mentre tra i padroni di casa è Dembelè, offerto a 3,00, il maggiore indiziato.