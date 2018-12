Mercoledì saranno in campo Juventus e Roma, già qualificate. I bianconeri devono difendere il primo posto vincendo in Svizzera contro lo Young Boys. Obiettivo ampiamente alla portata e offerto a 1,45 su Stanleybet.it, con il pari a 4,25 e il successo elvetico (sarebbe il primo nel girone) a 7,40. La Roma, che non ha più niente da chiedere, va sul campo del Viktoria Plzen: quote equilibratissime, con il segno «1» a 2,60 e il «2» a 2,55. Segneranno entrambe le squadre? Probabile, e infatti il Goal scende fino a 1,60.