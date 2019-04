Con il campionato quasi definitivamente archiviato, la Juventus può concentrare gli sforzi in Europa: l’Ajax nei quarti di finale sembra un avversario alla portata dei bianconeri, il passaggio del turno è a 1,20 per gli analisti di Microgame. Juve avanti anche per la gara di andata, in programma mercoledì ad Amsterdam: una vittoria in trasferta si gioca a 2,20, con il pareggio a 3,30, l’ipotesi che paga di più è il successo dell’Ajax proposto a 3,40. Per i trader scommesse la gara sembra orientata a un finale al di sotto delle tre reti totali: l’Under si gioca a 1,78, nonostante l’Ajax abbia chiuso in Over (1,95) gli ultimi tre match in Champions e cinque dei sette match interni nel torneo europeo. Di poco più ampio il divario tra Goal e No Goal: vale 1,73 l’ipotesi per entrambe le squadre a segno, mentre per almeno una delle due a secco (la Juve ha chiuso così le ultime due gare in Europa) l’offerta sale a 2,03.