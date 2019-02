I gol di Gimenez e Godin tagliano le gambe alla Juventus anche nelle valutazioni dei betting analyst. Dopo lo 0-2 contro l’Atletico Madrid, la qualificazione ai quarti di Champions si fa durissima per i bianconeri: sul tabellone 888sport.it il passaggio del turno è salito a 3,75, mentre quello dei Colchoneros vola a 1,25. Per la sfida allo Stadium, comunque, la squadra di Allegri parte in netto vantaggio, con l’«1» avanti 1,70 contro il 3,90 del pareggio e i 4,85 del segno «2». Per passare, però, la Juve dovrà vincere con almeno tre reti di scarto, un’impresa, come riporta Agipronews, da 15 volte la posta. Per il 2-0, che porterebbe la partita ai supplementari, l’offerta è invece a 7,50