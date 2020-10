Alle 21, nella notte europea, in campo Juventus e Lazio, che affrontano rispettivamente Barcellona e Bruges. Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE delle due partite.



BRUGES-LAZIO

Arbitro: Taylor (ING)

Assistenti: Beswick (ING) – Nunn (ING)

IV: Tierney (ING)

VAR: Attwell (ING)

AVAR: Betts (ING)​



40' - Rigore per il Bruges. Richiamato dal Var, il direttore di gara concede un tiro dal dischetto ai belgi: calcio d'angolo, trattenuta vistosa di Patric, che atterra Rits.​



36' - Spintoni Hoedt, Dennis, Acerbi: si accende un faccia a faccia, spento subito dal direttore di gara.



20' - Timide proteste Bruges: Dennis cade in area dopo un contatto con Acerbi, l'arbitro lascia correttamente correre.​



JUVENTUS-BARCELLONA

Arbitro: Makkelie (OLA)

Assistenti: Diks (OLA) – Steegstra (OLA)

IV: Lindhout (OLA)

VAR: Blom (OLA)

AVAR: Dieperink (OLA)



30' - Altro gol annullato ad Alvaro Morata, che buca Neto su cross dal fondo di Cuadrado ma, ancora una volta, è in posizione irregolare.



16' - Annullato un gol a Morata. Il centravanti della Juventus parte in fuorigioco sul passaggio in profondità di Cuadrado: segna, ma poi la bandierina si alza. E la segnalazione è giusta, il 9 era oltre la linea dei blaugrana.