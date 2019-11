La qualificazione rimane un obiettivo difficilissimo, ma dopo la prima vittoria in Champions League l'Atalanta può crederci ancora. Uno spiraglio per i nerazzurri rimane aperto anche nelle previsioni dei betting analyst, anche se la trasferta contro lo Shakhtar Donetsk (che pure ha bisogno di fare risultato per essere certo degli ottavi) è un ostacolo assai duro: sulle lavagne estere il passaggio agli ottavi di Gasperini e i suoi si gioca a 3,20, proprio alle spalle degli ucraini, favoriti a 1,50, come riportato da Agipronews.. Fuori dai giochi, almeno sulla carta, la Dinamo Zagabria (7,00), che nell'ultima giornata della prima fase se la vedrà con il Manchester City.