Due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate della fase a gironi. Il cammino dell'Inter in Champions League si complica dopo il ko contro il Real Madrid, al termine di una partita combattuta ma nella quale hanno pesato gli errori dei nerazzurri. La squadra di Conte è ora ultima nel gruppo B e nelle previsioni dei bookmaker si alza la quota per la qualificazione: l'obiettivo ottavi vale 2,00 sul tabellone, alle spalle del Real (1,25) e anche del Borussia Monchengladbach (1,53), ancora primo dopo il successo sullo Shakhtar. Per la vittoria del girone sono invece in vantaggio i Blancos: Zidane e i suoi sono a 1,85 contro il 3,50 dei tedeschi, con l'Inter scivolata a 5,00