Venerdì scorso si sono sfidate in campionato, ora Juve e Inter si buttano sulla Champions e incassano un pieno di fiducia dagli scommettitori. Sul tabellone Microgame le due squadre sono le più giocate in assoluto e le scelte si orientano quasi esclusivamente sulle rispettive vittorie. L’Inter deve battere il Psv domani, e sperare che il Barcellona non perda con il Tottenham. L’obiettivo vittoria, riferisce Agipronews, è a bassa quota, a 1,33, un’opzione che ha attirato il 96% delle giocate. Sulla «X», a 5,35, ha puntato il 3%, il restante 1% ha previsto la clamorosa sconfitta nerazzurra, data a 8,50. Già qualificata la Juve, che però mercoledì è chiamata a blindare il primo posto nel girone con una vittoria in casa dello Young Boys. Il «2» bianconero è offerto a 1,45 e scelto dalla quasi totalità (98%) degli scommettitori Microgame. Pochissime (1% in entrambi i casi) le giocate sull’«1», offerto a 7,00, e sulla «X», a 4,50.