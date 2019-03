Notte di Champions da dentro o fuori per la Juventus, la squadra di Allegri si gioca una buona fetta della stagione nella gara di ritorno degli ottavi di finale, contro l’Atletico Madrid. C’è da ribaltare il 2 -0 dell’andata, missione certo non facile ma nemmeno impossibile. Secondo i bookmaker di Sisal Matchpoint, la Juventus non dovrebbe avere difficoltà a vincere la partita, la squadra di Allegri è infatti favorita a 1.70, il successo allo Stadium dei Colchoneros è a 5.25, mentre il pareggio si gioca a 3.70. Ben diverso il discorso qualificazione, forti del verdetto dell’andata i madrileni sono avanti a 1.30 contro il 3.40 degli juventini. Ci credono però gli scommettitori, il 90% ha scelto il segno 1 nel match e il 75% la qualificazione bianconera. Per la remuntada, alla Juventus servono almeno 2 reti: il 2- 0 che riporterebbe le squadre in parità è a 7.00, il 3-0 che qualificherebbe gli uomini di Allegri arriva a quota 11.00. Basteranno i 90 minuti? La qualificazione della Juventus ai supplementari è un’ipotesi a 5.75, si sale a 25 volte la posta per il passaggio ai quarti dai calci di rigore. A Torino servirà il miglior Cristiano Ronaldo per tentare l’impresa ribaltone ai Colchoneros, potrebbe essere lui l’eroe della serata segnando una doppietta, un’idea quotata a 6.00. CR7 sfida Griezmann, entrambi a secco nella gara di andata i due bomber puntano a rifarsi nel match di ritorno ma nel duello del gol è favorito il bianconero, a 2.40, il francese è a 5.00, a 2.00 il segno X.