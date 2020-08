Solo una squadra, in Champions League, ha schierato un undici più vecchio di quello della Juventus: si tratta del Galatasaray di Fatih Terim, che per due partite (contro Psg e Bruges) è sceso in campo con un'età media alta: 30,7 in una e 30,2 nell'altra. Poi, eccola la Vecchia Signora: 30,1 di età media, nel 2-2 contro l'Atletico Madrid del 18 settembre. Seguita, poi, dal 29,9 contro il Bayer Leverkusen del primo ottobre, con la vittoria per 3-0. Squadra da svecchiare, la Juventus: i dati parlano chiaro. E i risultati, in Europa, anche.