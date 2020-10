La sconfitta per 2 a 0 con il Barcellona complica il cammino della Juventus in Champions League, anche se la qualificazione non sembra in pericolo. I bianconeri però, fermi a 3 punti in classifica, si vedono superare dai blaugrana per la vittoria del Gruppo G. Sul tabellone Sisal Matchpoint, si legge in una nota, con 6 punti Messi e compagni viaggiano a un rasoterra 1.20 per il primo posto nel girone, i bianconeri devono accontentarsi della qualificazione come secondi, con un primato che vale 4.00. La Lazio decimata da infortuni e positivi al Covid, ha strappato un pareggio preziosissimo contro il Bruges e ha mantenuto il primo posto nel Gruppo F, condiviso proprio con i belgi. I 3 punti conquistati dal Borussia Dortmund con lo Zenit però, rilanciano i tedeschi che, nonostante siano a un punto di distanza dai biancocelesti, sono i favoriti per la vittoria del girone, a 2.00. La squadra di Inzaghi è però vicinissima, a 2.25 e ha comunque la qualificazione in pugno, a 1.22, alla stessa quota dei tedeschi e staccata dal Bruges a 3.00 e dallo Zenit, a 5.00.