Tornano in campo le emozionanti sfide di Champions League, con gli ottavi di finale. La prima italiana ad esibirsi sarà la Roma di Di Francesco, che all’Olimpico affronterà il Porto. La lavagna di Betaland - si legge in una nota - punta sulla vittoria dei giallorossi a quota 2.10 contro il 3.65 ospite, la X invece si gioca a 3.40. Ma attenti a Tiquinho Soares, attaccante della squadra portoghese che ha segnato quattro gol nelle ultime cinque partite ufficiali e che potrebbe essere un degno rivale di Edin Džeko. I due sono quotati rispettivamente 9.25 e 6.00 nell’opzione primo marcatore, con l’attaccante bosniaco favorito, mentre la sua prima rete associata alla vittoria della Roma in doppia chanche (1°Marcatore +1X) vale 6.30. Nel frattempo all’Old Trafford di Manchester, lo United affronterà il PSG per la prima volta in una partita ufficiale. In campo non saranno presenti le due stelle del team francese, Edinson Cavani e Neymar Jr. Dall’altra parte i padroni di casa puntano su una possibile doppietta di Paul Pogba a 16.00, con successiva vittoria in casa quotata a 2.35 (a 3.00 quella francese).