Si incrociano di nuovo i destini di Ajax e Juventus in Champions League, dopo le due finali che già le hanno viste protagoniste nel 1973 e nel 1996. In questa edizione, entrambe si sono rese protagoniste di ottavi di finale esaltanti eliminando in rimonta le due squadre di Madrid, ma per la conquista della semifinale c’è una netta favorita ed è la squadra di Allegri. Gli esperti di Sisal Matchpoint assegnano il match della Johan Cruijff Arena alla Juventus, data a 2.20, ma occhio a sottovalutare troppo gli olandesi, dati a 3.50. Il pareggio vale 3.25. Il vantaggio dei bianconeri nel pronostico aumenta per il passaggio del turno, a 1.22 quello juventino, si sale a 4.50 per un’altra impresa olandese di eliminare una big. Nettamente schierati gli scommettitori, l’80% ha puntato sulla Juve vincente in Olanda e il 90% sui bianconeri in semifinale.