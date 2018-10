Parte il countdown per la terza giornata di Champions League. Questa sera all’Old Trafford si affronteranno Manchester United e Juventus. I padroni di casa, incoraggiati dal proprio tifo, tenteranno di strappare la vittoria alla Juve. La lavagna di betaland.it, si legge in una nota, punta al pareggio quotato a 3.15 oppure a Ronaldo marcatore con vittoria, o pareggio (Marcatore + 2x) della Juventus a 4.60. Certo è che lo United di Mourinho punterà a segnare almeno un goal in casa, dato a 1.37.