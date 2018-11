La pesante sconfitta di Udine in campionato ha allontanato ancora la Roma dal quarto posto e ha fatto ripiombare la squadra di Di Francesco nell’incertezza e nelle critiche. I giallorossi devono subito voltare pagina perché all’Olimpico arriva il Real Madrid per il match che vale il primo posto nel Gruppo G. Entrambe sono prime a 9 punti, ma solo una vittoria alimenterebbe le chances dei capitolini, perché il 3-0 dell’andata favorisce gli spagnoli negli scontri diretti. Nonostante all’Olimpico la Roma in veste europea abbia sempre vinto nelle ultime 7 gare interne - realizzando 20 reti e subendone solamente 2 – i bookmaker di Sisal Matchpoint suggeriscono di puntare sul Real, favorito a 2,14. Per il successo giallorosso si sale a 3,25, il pareggio si gioca a 3.65. Anche gli scommettitori puntano sul Real Madrid: il 65% ha scelto il segno 2, con la Roma si schiera il 20%. La squadra di Solari è favorita anche per il primo posto nel girone, a 1,26 contro il 3,40 del primato romanista. Da non perdere la sfida del gol tra Dzeko e Benzema, con il madrileno favorito a segnare di più a 3,25, contro il 4,00 del giallorosso; ma anche il duello in difesa tra Fazio e Sergio Ramos, due tra i difensori più agguerriti: a commettere più falli sarà il giallorosso, a 2,00, a 2,50 il madrileno.