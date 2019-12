Sfida da dentro o fuori per l’Atalanta che, ultima nel gruppo C con 4 punti, in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk ha a disposizione un solo risultato per sperare nella qualificazione agli ottavi: la vittoria. In realtà, il successo potrebbe anche non bastare nel caso in cui la Dinamo Zagabria vincesse con il Manchester City, già qualificato e sicuro del primo posto, ma i nerazzurri devono provarci. L’impresa sarà ardua, considerando che anche gli ucraini si giocano il secondo posto nel girone, in casa sono reduci da 7 risultati utili consecutivi e potranno contare su un’atmosfera caldissima. La gara si presenta aperta, gli esperti non si sbilanciano, sia i padroni di casa che gli uomini di Gasperini sono proposti vincenti a 2.60, il pareggio si gioca a 3.60. Grande incertezza anche tra gli scommettitori, il 46% ha scelto la vittoria ucraina, il 45% si è schierato con l’Atalanta, secondo Agipronews.