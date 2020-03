Il campionato italiano di calcio resterà fermo almeno fino al prossimo 3 aprile per l’emergenza Coronavirus ma questa sera allo stadio Mestalla va in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Valencia e Atalanta. Le due formazioni dovranno affrontarsi a porte chiuse: una misura adottata per arginare i problemi legati al virus. I bergamaschi di Gian Piero Gasperini ripartono dal 4-1 inflitto agli spagnoli nella gara d’andata. Due settimane fa, a San Siro, andarono in gol due volte Hateboer, Ilicic e Freuler. Di Cheryshev, invece, la rete dal Valencia. Stando alle quote stilate dagli analisti la vittoria dei bergamaschi è offerta a 2,38 contro i 4,10 del pareggio e i 2,75 del successo dei padroni di casa. L’Atalanta, in caso di passaggio del turno, diventerebbe la prima squadra all’esordio in Champions League a raggiungere i quarti di finale dai tempi del Leicester nel 2016-17 ma c’è una remota possibilità che tutto questo non avvenga: il 3-0 degli spagnoli che gli analisti quotano 26,00, secondo Agipronews.