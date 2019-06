La finale di ieri sera tra Liverpool e Tottenham non ha solo incoronato i Reds come campioni d'Europa, ma ha anche delineato il quadro delle 4 fasce di sorteggio dei 26 club direttamente qualificati alla fase a gironi della Champions League 2019-2020: 20 di essi sanno già in quale urna saranno inseriti, mentre gli altri 6 oscillano tra due urne, e il loro collocamento dipenderà dai coefficienti UEFA delle 6 squadre che si qualificheranno alla fase a gironi attraverso i turni preliminari (turni che vedranno impegnati anche l'Ajax, semifinalista di questa edizione, a causa dell'11^ posizione della Eredivisie nel ranking UEFA). Il Liverpool, grazie alla vittoria di ieri, va in prima fascia insieme ad altre due inglesi (Chelsea e Manchester City) e alla Juventus; mentre il Tottenham si deve accontentare della seconda, la stessa di Napoli e di Real e Atletico Madrid. Per quanto riguarda le altre italiane: Inter sicura della terza fascia, Atalanta della quarta. Il sorteggio avrà luogo a Montecarlo giovedì 29 agosto.



FASCIA 1

Liverpool

Chelsea

Barcellona

Manchester City

Juventus

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Zenit



FASCIA 2

Real Madrid

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

Tottenham



FASCIA 2 o FASCIA 3

Benfica

Lione



FASCIA 3

Bayern Leverkusen

Salisburgo

Valencia

Inter



FASCIA 3 o FASCIA 4

Lokomotiv Mosca

Genk

Galatasaray

RB Lipsia



FASCIA 4

Atalanta

Lille