Il successo del Liverpool nella finale di Madrid fa sorridere, e non poco, anche la Roma. In primo luogo perché a decidere il match sono stati due ex giallorossi come Alisson e Salah, esplosi proprio nella Capitale e decisivi nella finale contro il Tottenham. In secondo luogo, perché il successo europeo dei Reds ha fatto scattare diversi bonus che erano stati concordati al momento della cessione dei due giocatori al Liverpool (Salah per 42+8, Alisson per 62+10).



INCASSO ROMA - La vittoria per 2-0 del Liverpool rappresenta quindi una grossa manna dal cielo per la Roma, che sta vivendo un periodo decisamente poco positivo, con l'addio di De Rossi e le contestazioni della piazza alla dirigenza americana. I 4,5 milioni che entreranno nelle casse giallorosse, però, potrebbero essere un buon motivo per provare a ripartire con un piglio diverso. Anche se le ombre delle grandi cessioni si fanno sempre più ingombranti per Pallotta...