Vincere ancora per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di Champions League. Il Napoli scende in campo alle 21 per la terza giornata della fase a gironi: la squadra di Spalletti affronta l'Ajax alla Cruijff Arena, qualora centrasse la terza vittoria su tre vedrebbe avvicinarsi notevolmente il passaggio del turno; i Lancieri di Schreuder, invece, provano a rialzare la testa dopo la sconfitta con il Liverpool.



STATISTICHE - Primo confronto assoluto in Champions League tra Ajax e Napoli, le due squadre si sono affrontate solo due volte in altre competizioni: nel dicembre del 1969, in Coppa delle Fiere, gli azzurri vinsero l'andata 1-0, ma al ritorno a gennaio 1970 gli olandesi rimontarono vincendo 4-0 dopo i tempi supplementari. Il Napoli ha conquistato l'accesso agli ottavi di Champions solo tre volte su sei stagioni e non ha mai vinto in Olanda: il suo bilancio è due pareggi e due sconfitte; i confronti più recenti con l'AZ Alkmaar, sconfitta in casa e pareggio in trasferta. L'ultima vittoria casalinga dell'Ajax contro una squadra italiana risale al dicembre 2002, 2-1 sull Roma: da lì 11 partite senza successo (sei pareggi, cinque sconfite).



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Ajax-Napoli.



FORMAZIONI UFFICIALI



Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.



Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Lobotka, Zambo Anguissa; Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia; Raspadori.



