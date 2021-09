Martedì dicon i riflettori accesi su Inter e Milan.. Gli olandesi hanno vinto al debutto contro lo Sporting Lisbona e arrivano da sei vittorie consecutive tra campionato e Champions; il Besiktas ha perso l'ultima gara dopo il pareggio contro l'Adana Demirspor di Balotelli, è uscito sconfitto dall'esordio in Champions e l'allenatore Yalcin non avrà Miralem Pjanic infortunato.- L'altra gara del Girone C ècol Besiktas, i gialloneri devono rialzarsi dopo l'ultimo ko in Bundes contro il Monchengladbach. Lo Sporting arriva da due vittorie di fila in campionato entrambe per 1-0: massimo risultato col minimo sforzo, ma in Champions ne ha presi cinque dall'Ajax.grazie alla vittoria contro i rossoneri nella prima giornata, in Premier League sono ancora imbattuti ma nell'ultima giornata hanno pareggiato 3-3 contro il Brentford; il Porto cercherà il primo gol in questa Champions dopo lo 0-0 all'esordio contro l'Atletico.- Nel girone di Manchester City e Psg, il gruppo A, ci sono anche. Sei reti, come quelle rifilate all'Hertha Berlino nell'ultimo turno di Bundesliga dopo quattro gare consecutive senza vittoria. Il Bruges è primo nel cambiato belga a +1 su tre squadre, ma dopo due vittorie consecutive ha pareggiato nell'ultimo turno contro il Leuven.- L'orecchio dell'Inter sarà puntato sul Santiago Bernabeu, dove. Le Merengues sono ancora imbattute in questa stagione, arrivano da uno 0-0 contro il Villarreal ma prima avevano fatto sei gol al Maiorca: la squadra di Ancelotti è prima nella Liga a +1 sulla Real Sociedad. Lo Sheriff è terzo nel suo campionato ma con tre partite in meno. Non perdono da due mesi: l'ultima sconfitta è del 1° luglio.