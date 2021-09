Torna la Champions League, secondo appuntamento con la fase a gironi etocca all': i nerazzurri di Inzaghi, reduci dal pareggio in campionato con l'Atalanta, vanno a Kiev per affrontare lo. Entrambe le squadre sono a caccia dei primi punti in questa edizione della massima competizione europea: sconfitta interna con il Real Madrid alla prima per la formazione milanese, ko in casa dello Sheriff Tiraspol per gli ucraini di De Zerbi.- Una sfida diventata ormai un'abitudine in Champions per Inter e Shakhtar: doppio 0-0 nei gironi di Champions la scorsa edizione, 5-0 per i nerazzurri nella semifinale di Europa League del 2020, prima ancora il doppio confronto nel terzo turno preliminare di Champions del 2005: 2-0 Inter in Ucraina e 1-1 a San Siro. Zero sconfitte per l'Inter nelle ultime 11 partite Uefa contro formazioni ucraine (6 vittorie, 5 pareggi), De Zerbi ha affrontato 7 volte i nerazzurri in Serie A: sconfitto 2-0 alla guida del Benevento, mentre alla guida del Sassuolo ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko; Pedrinho, Maycon, Alan Patrick, Solomon; Traoré.: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.​