Uno degli stadi più belli ed iconici del mondo ospiterà domani sera l’Atalanta nel ritorno degli ottavi di Champions League. Il Santiago Bernabeu vedrà la formazione di Gasperini cercare una rimonta molto difficile contro il Real Madrid dove solo tre formazioni italiane, Juventus, Roma e Milan, sono uscite con la vittoria. Sulla complessità dell’impresa sono concordi anche gli esperti che vedono gli spagnoli favoriti a 2,10 contro il 3,40 dei bergamaschi mentre il pareggio è dato a 3,60. Blancos avanti anche nel passaggio turno, 1,27 contro 3,75, forti del successo di misura di due settimane fa al Gewiss Stadium. Gli spagnoli, alla centesima gara ad eliminazione diretta in Champions, devono però stare attenti visto che arrivano da due eliminazioni consecutive agli ottavi di finale della manifestazione. Quindi attenzione al 2-1 per gli ospiti, punteggio con cui la Roma eliminò proprio il Real nel marzo di 13 anni fa, che pagherebbe 12 volte la posta. La squadra di Zidane recupera pedine importanti come Benzema e Hazard. Il francese, che alle formazioni italiane in Champions ha segnato solo due reti, è il maggior candidato ad aprire le marcature con una quota di 4,75. Gasperini, al contrario, confida nella vena realizzativa di Muriel, spesso decisivo dalla panchina: così una doppietta del colombiano nella ripresa è data a 36. Gli scommettitori si schierano con gli spagnoli, il 65% ha infatti scelto il Real ai quarti.