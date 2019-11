L’Atalanta di Gasperini scende in campo questa sera a San Siro contro il Manchester City di Pep Guardiola. I nerazzurri, a 0 punti nel Gruppo C, affrontano la prima forza del girone, a 9 in classifica. L’Atalanta in questa Champions ha perso 5-1 contro il City, 2-1 in casa con lo Shakhtar e 4-0 in trasferta con la Dinamo Zagabria: può sperare di andare agli ottavi o ai sedicesimi di Europa League solo con un risultato positivo oggi. La squadra di Guardiola è invece imbattuta e con una vittoria staccherebbe il pass per gli ottavi di finale della competizione. Nell’Atalanta fuori Duvan Zapata e Robin Gosens; negli ospiti, invece, assenti Zinchenko, Rodri, Laporte, David Silva e Sané. Dirige la sfida l’arbitro bielorusso Aleksey Kulbakov.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ATALANTA - Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Pasalic; Ilicic.



MANCHESTER CITY - ​Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Gundogan, de Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva, Sterling; Jesus.​





STATISTICHE E PRECEDENTI - Queste le statistiche fornite da Opta per il match: l'unico precedente tra Atalanta e Manchester City fu la scorsa giornata con la vittoria dei Citizen per 5-1 all'Eitihad Stadium. L'Atalanta ha affrontato una sola squadra inglese nelle competizioni europee, vincendo 3-0 contro l'Everton in Europa League nel settembre del 2017. L'Atalanta ha perso le tre partite della Champions League di questa stagione ed è la prima squadra italiana a esordire nella competizione con tre sconfitte. L'ultima squadra a perdere le sue prime quattro partite fu l'Otelu Galati nella stagione 2011/2012. Il Manchester City ha vinto 10 delle sue ultime 12 partite in champions League (1 P, 1 S), includendo le tre di questa stagione. Nessuna squadra è stata eliminata nella fase a gruppi dopo aver vinto nelle prime tre giornate. L'Atalanta è la squadra che ha subito più gol in questa stagione di Champions League (11), di fatto, solo due squadre hanno incassato più gol nelle prime tre giornate: Slavia Praga (12) ed Helsinborg (13). Raheem Sterling, del Manchester City, ha avuto un ruolo in 13 gol nelle sue ultime 10 partite di Champions League (nove gol e quattro assist), anche se solo uno di questi è avvenuto in casa (contro lo Schalke 04 a febbraio).