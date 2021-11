L’Atalanta è uscita a testa alta da Old Trafford due settimane fa, e nel match casalingo di Champions League contro il Manchester United può giocarsi le sue carte. I Red Devils sono leggermente favoriti anche a Bergamo, ma l’esito è tutt’altro che scontato. I betting analyst vedono il successo ospite a 2,45, mentre la vittoria degli uomini di Gasperini , riporta agipronews, vale 2,65. Il segno «X» si gioca invece a 3,75. Dopo il rocambolesco 3-2 dell’andata, ottenuto dallo United con una grande rimonta, crescono le probabilità dell’Over anche al Gewiss Stadium, proposto a 1,45. Alta invece la quota per un match con meno di tre reti, che si attesta a 2,50. Anche il Goal è in netta prevalenza, offerto addirittura a 1,40, contro il No goal a 2,75, per un match che si preannuncia ricco di reti.

Match decisamente più agevole, almeno sulla carta, per la Juventus, che ospita lo Zenit battuto già nello scorso turno in Russia. La vittoria bianconera vale 1,53, mentre è alta la quota del successo ospite, fissata a 6,25. Difficile anche un pari per lo Zenit, con la «X» a 4,25. Davanti molto probabile la coppia Dybala-Morata. Per entrambi, un gol nella sfida dell’Allianz Stadium vale 2,50.