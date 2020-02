Una vittoria, un pareggio e una sconfitta: questo il bilancio delle italiane nelle gare d’andata degli ottavi di Champions League. Come si legge in una nota, a sorridere è l’Atalanta, che dopo il 4-1 rifilato al Valencia è la squadra della Serie A con maggiori chance di passare il turno. Sulla speciale lavagna Betaland su quali squadre entreranno nel top 8 i bergamaschi sono messi benissimo con la quota 1,06 per i quarti e l’eliminazione molto improbabile a 8,00 volte la posta.