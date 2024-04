Dei quattro quarti di finale di Champions League 2023/2024, quello traè probabilmente il meno atteso dal pubblico neutrale, ma non per questo promette meno emozioni. I tedeschi, ospiti in questa gara di andata, hanno eliminato i futuri campioni d'Olanda del PSV Eindhoven, mentre gli spagnoli hanno fatto fuori l'Inter ai rigori dopo aver rimontato l'1-0 di Milano.(l'andata ieri è terminata 2-2). In campionato, tanto i biancorossi quanto i gialloneri sono alle prese con le sorprese di stagione e arrancano: quarti gli uomini di Simeone dietro al Girona, che affronteranno in casa sabato, quindi quelli di Rose che hanno appena perso contro lo Stoccarda terzo.

La sorpresa più grande è la panchina per Marco Reus e Julian Brandt, armi a gara in corso al pari di Bynoe-Gittens, Haller e Moukoko; Simeone schiera molti dei suoi giocatori migliori al netto dell'assenza pesante di Depay, fondamentale per il passaggio del turno agli ottavi da subentrante. Azpilicueta sostituisce l'uomo mercato Mario Hermoso, anche lui fuori causa, ci sono nei cinque di centrocampo i due ex Udinese Molina edietro al duoPer i tedeschi,perno centrale dell'attacco, dietro di lui Nmecha, Sancho e Adeyemi.

: Oblak; Gimenez, Witsel, Azpilicueta; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Samuel Lino; Morata, Griezmann. All. Simeone.Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Nmecha, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic.