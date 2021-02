(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valida per l'andata degli ottavi di finale in. Per via del coronavirus si gioca a, in Romania. Assenti l'da una parte e dall'altra gli indisponibili Gimenez, Vrsaljko, Hector Herrera e Carrasco oltre alloda quando ha preso il posto dell'esonerato Lampard, rilancia Jorginho ma non l'altro nazionale italiano Emerson Palmieri. In panchina anche Kondogbia e Torreira da una parte; Kanté, Pulisic, Havertz e Ziyech dall'altra. Arbitra il tedesco Brych.ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso; Correa, Koke, Saul, Lemar; Suarez, Joao Felix. All. Simeone.CHELSEA (4-3-3): Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Marcos Alonso; Mount, Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi, Giroud, Werner. All. Tuchel.