I campioni d’Europa in carica scendono in campo a Madrid per gli ottavi di finale di Champions League. Il Liverpool fa infatti visita all’Atletico alle ore 21.00 al Wanda Metropolitano. In contemporanea in Germania si gioca il secondo ottavo, Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain. I Reds, a +25 sul Manchester City in Premier League, giocano contro la quarta forza della Liga spagnola (alle spalle di Real Madrid, Barcellona e Getafe). La squadra di Simeone è reduce dal 2-2 contro il Valencia in campionato e ha chiuso la fase a gironi di Champions al secondo posto alle spalle della Juventus di Sarri; il Liverpool ha vinto 1-0 col Norwich nell’ultimo turno di Premier e ha chiuso la fase a gironi al primo posto davanti al Napoli. Dirige il match d’andata tra Atletico Madrid e Liverpool l’arbitro polacco Szymon Marciniak. La gara di ritorno è prevista l’11 marzo alle 21 ad Anfield.











STATISTICHE E PRECEDENTI - Bilancio in perfetta parità nelle sfide europee tra Atletico Madrid e Liverpool, con una vittoria per parte e due pareggi. Nell'unico precedente a eliminazione diretta, però, furono gli spagnoli ad avere la meglio: nell’edizione 2009-10 di Europa League, l'Atletico non solo eliminò i Reds in semifinale, ma andarono poi a conquistare il trofeo superando il Fulham in finale. In Champions, però, il Liverpool ha un ruolino di marcia perfetto contro le spagnole. Nei tre precedenti a eliminazione diretta, la squadra inglese si è sempre qualificata, eliminando nell'ordine Barcellona (ottavi 2006-07), Real Madrid (ottavi 2008-09) e ancora Barcellona (semifinali 2018-19). La squadra di Simeone, dal canto suo, non ha mai perso in casa dopo la fase a gironi da quando il Cholo è alla guida della squadra. 8 vittorie e 4 pareggi, nelle quali ha subito solo due gol.



