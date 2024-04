Champions League, Barcellona e Atletico Madrid favorite per un posto in semifinale

Martedì 16 aprile torna lacon le prime due gare di ritorno dei quarti di finale.sono i due appuntamenti in calendario e i pronostici della vigilia annunciano la doppietta spagnola. Sia la squadra di Xavi sia quella di Simeone sono infatti chiamate a difendere il vantaggio ottenuto in occasione della gara d’andata, anche se di misura.Barcellona-PSG in particolare riparte dal successo per 3-2 dei catalani a Parigi: la lavagna scommesse dà il Barça in semifinale a 1.25, mentre la rimonta di Mbappé e compagni vale 3.80 volte la posta. Tutto più equilibrato per quanto riguarda le quote 1X2 con Lewandowski e compagni favoriti per il successo a 2.20, il pareggio a 3.85 e il segno 2 a 2.97.

Dopo il primo round, terminato 2-1, c’è un gol di scarto anche tra Borussia Dortmund-Atletico Madrid: gli spagnoli hanno il vantaggio di una rete, mentre i tedeschi hanno dalla loro il fattore casa. In questo caso le quote danno le Vespe a 2.25 per la vittoria, ma gli iberici possono contare su due risultati su tre in chiave qualificazione, motivo per il quale sono favoriti per il passaggio del turno a quota 1.43, contro la rimonta tedesca a 2.77 volte la posta.