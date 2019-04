Barcellona-Manchester United (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per il ritorno dei quarti di finale in Champions League. Si parte dallo 0-1 dell'andata all'Old Trafford, decisa da un autogol di Shaw, oggi assente per squalifica. Valverde preferisce Coutinho a Dembelé per completare il tridente con Messi e Suarez. Dall'altra parte Solskjaer fa partire dalla panchina Alexis Sanchez e Lukaku. Arbitra il tedesco Brych.