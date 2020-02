Finalmente torna lae il programma degli ottavi di finale si apre con la super-sfida fra ile iltesta di serie nel girone con il Real Madrid. Una sfida fra attacchi stellari con il tridenteUna gara che si prospetta scoppiettante e con tanti intrecci con la nostra Serie A, a partire da Mauro(che parte in panchina) e il suo futuro, ma anche l'ex-Juve(riscattato oggi a titolo definitivo) e i tanti talenti che le big del nostro campionato stanno seguendo in vista della prossima estate.Gli unici precedenti tra Borussia Dortmund e PSG sono stati nelle fasi a gironi dell’Europa League 2010/11 - entrambe le partite si sono concluse con un pareggio (1-1 a Dortmund, 0-0 a Parigi). Ilha superato gli ottavi di finale di Champions Leaguenelle ultime cinque stagioni. Ilha raggiunto la fase a eliminazione diretta di Champions League per l'8ª stagione consecutiva, ma in questo periodoDue dei tre giocatori più giovani ad aver segnato almeno tre gol e fornito almeno tre assist in Champions League dalla scorsa stagione giocano con il Borussia Dortmund: il 19enne Jadon(3 reti, 3 assist) e il 21enne Achraf(4 reti, 3 assist). L'altro è il 21enne Kyliandel PSG (9 reti, 8 assist).