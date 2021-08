Buona la prima di Roberto De Zerbi nel cammino per la Champions League: il suo Shakhtar Donetsk vince 2-1 in rimonta in casa del Genk l'andata del terzo turno preliminare, un successo che sposta gli equilibri della qualificazione. I padroni di casa passano a pochi minuti dal termine del primo tempo con il colpo di testa del gigante Onuachu, gli ucraini non mollano e al 63' trovano il pareggio: fallo di Munoz e rigore per lo Shakhtar, dal dischetto va Tete che fa 1-1 nonostante il portiere Vandervoordt intuisca la conclusione. E a nove minuti dalla fine, è Alan Patrick a firmare il gol della vittoria raccogliendo l'assist di Ismaily. Esordio vincente per De Zerbi che tra una settimana (il 10 agosto a Kiev) si gioca il secondo round.