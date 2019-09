Buoni ricordi accompagnano l’Atalanta nella sua prima, storica gara in Champions League. I nerazzurri esordiscono domani in trasferta, contro la Dinamo Zagabria, soprannominata "la Juventus di Croazia" per i suoi numerosi trionfi in patria (ben 28 titoli). Ma chi ha buona memoria ricorderà che nella stagione 1990/1991 la Dea, nell’allora Coppa Uefa, al primo turno eliminò proprio la Dinamo, arrivando fino ai quarti di quella competizione. Un buon auspicio per la gara di domani, nella quale il gap tecnico contribuisce a piazzare la squadra di Gasperini avanti nel pronostico: secondo gli analisti il «2» viaggia a 2,10. Sale invece a 3,70 la vittoria croata. Si punta infine a 3,45 sul pareggio, riferisce Agipronews, risultato con cui terminarono i due match disputati ormai quasi trent’anni fa: all’andata, a Bergamo, finì 0-0, mentre al ritorno, in Croazia, la gara terminò con un 1-1 che qualificò l’Atalanta. I due punteggi, per domani, sono proposti rispettivamente a 10,50 e 6,40.