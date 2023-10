Dopo il rocambolesco pareggio acciuffato in extremis contro l’Atletico Madrid a tempo scaduto, grazie alla prodezza di Provedel, la Lazio si rituffa nelle emozioni della Champions League e del gruppo E. La formazione di Maurizio Sarri prova a dimenticare le sofferenze in campionato - 4 sconfitte nelle prime 7 giornate - e i polemici botta e risposta tra l’allenatore e il presidente Lotito sul campo del Celtic Glasgow.



In Scozia, Immobile e compagni inseguono una vittoria in trasferta che manca in questa competizione dal 2003, contro il Besiktas; anche la formazione di Rodgers ha un tabù da sfatare, considerando che non ottiene un successo in Champions dal settembre 2017, contro l’Anderlecht.