La Champions League non si ferma e prosegue nel suo programma delle gare di andata degli ottavi di finale. A Stamford Bridge il Chelsea ospita il Bayern Monaco in un big match che mette di fronte i bavaresi, formazione vincente del gruppo B e i padroni di casa qualificatosi a sorpresa al secondo posto nel girone H quello del Valencia euro-rivale dell'Atalanta. Frank Lampard contro Hansi Flick, ma anche Robert Lewandowski, capocannoniere di Champions contro Olivier Giroud, obiettivo di mercato di Inter e Lazio, ma tornato al gol nell'ultima di Premier.



STATISTICHE - L'ultimo incontro di Champions League tra Chelsea e Bayern Monaco è stata la finale del 2012: la squadra di Londra ha vinto 4-3 ai calci di rigore (1-1 d.t.s.) all'Allianz Arena. Nell'attuale formato, il Chelsea ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di Champions League 14 volte in 17 stagioni dal 2003/04. Il Bayern Monaco, invece, ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di Champions League per la 12ª stagione consecutiva. Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha segnato tre gol in quattro partite da giocatore in Champions League contro il Bayern Monaco, sua vittima preferita nella competizione. L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha segnato 10 gol in questa Champions League, ma non trova il gol da 597 minuti nelle fasi a eliminazione diretta.