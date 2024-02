Champions League con il quinto posto: Italia prima, la classifica aggiornata

Redazione CM

E' stata una due giorni positiva per le italiane in Europa. La Lazio ha battuto il Bayern Monaco grazie al rigore di Ciro Immobile, la Roma ha pareggiato a Rotterdam contro il Feyenoord e il Milan ha calato il tris contro il Rennes nel segno di Loftus-Cheek, tre risultati che hanno permesso all'Italia di restare in prima posizione nel coefficiente per nazioni UEFA stagionale con un punteggio per la stagione 2023/2024 di 14.285 punti.



UN POSTO IN PIU' - Il coefficiente per la stagione 2023/24 è particolarmente importante in quanto darà, al termine delle competizioni UEFA, il quadro su chi avrà diritto a un posto extra per la prossima Champions League, quella del 2024/25. Per l'Italia sarebbe il quinto in aggiunta ai soliti quattro. Le due nazioni infatti che al termine di questa stagione saranno nei primi due posti del coefficiente per nazioni UEFA, porteranno una squadra in più a giocare la Champions League 2024-25, che avrà un nuovo formato.



COME VENGONO ASSEGNATI I PUNTI - Questi i punteggi da considerare al termine di ogni turno di competizioni europee.



2 – Per ogni vittoria dalla fase a gironi (UCL, UEL, UECL)

1 – Per ogni vittoria nelle qualificazioni e agli spareggi (UCL, UEL, UECL)

1 – Per ogni pareggio dalla fase a gironi (UCL, UEL, UECL)

0,5 – Per ogni pareggio nelle qualificazioni e agli spareggi (UCL, UEL, UECL)

4 – Bonus per la partecipazione alla fase a gironi (UCL, UEL)

4 – Bonus per la partecipazione agli ottavi di finale UCL)

4 – Primo posto nel girone (UEL)

2 – Secondo posto nel girone (UEL)

2 – Primo posto nel girone (UECL)

1 – Secondo posto nel girone (UECL)

1 – Per ogni turno raggiunto da un club dagli ottavi di finale (UCL, UEL, UECL)



Nella GALLERY la top 10 dell''UEFA Country Coefficients 2023/2024'