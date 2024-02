Milan-Rennes LIVE, formazioni ufficiali: torna Reijnders, c'è Kalimuendo

Redazione CM

Riparte la campagna europea per il Milan, dopo aver concluso la fase a gironi della Champions League al terzo posto (alle spalle di Borussia Dortmund e PSG nel gruppo F) i rossoneri di Stefano Pioli sono scesi in UEFA Europa League e alle 21 ospitano a San Siro il Rennes nell'andata dei playoff.



Primo confronto in gare ufficiali tra il Diavolo e il club francese (che ha come colori sociali il rosso e il nero). La squadra di Julien Stéphan, seconda nella fase a gironi di Europa League alle spalle del Villarreal, ha vissuto un avvio di 2024 perfetto: sette vittorie su sette tra Ligue 1 e Coppa di Francia, striscia che si allunga a otto contando il successo contro il Clermont dello scorso 20 dicembre.



Pioli ritrova Reijnders dopo la squalifica in campionato e lo schiera accanto a Musah a centrocampo, Florenzi a destra prende il posto dell'infortunato Calabria e davanti confermati i titolarissimi.



Stéphan si affida all'ex Bologna Theate in difesa, davanti largo al talento di Doué, Terrier e Kalimuendo, supportati da Bourigeaud.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.



RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa, D. Doué; Kalimuendo, Terrier.