È crollata al Bernabeu sotto i colpi del Real Madrid, ma la Roma, nonostante l’esordio da dimenticare in Champions League, ha ancora ottime chance di passare il turno. Complice anche il risultato delle altre due colleghe di Girone, Cska Mosca e Viktoria Plzen che ieri sera hanno pareggiato. il discorso qualificazione, quindi, resta ancora apertissimo per i giallorossi: l’obiettivo ottavi è fissato a 1,25 dai bookmaker, mentre è decisamente più difficile che la squadra della Capitale possa chiudere davanti a tutti il Gruppo G, ipotesi a 8,00. In questa particolare scommessa è il Real Madrid a comandare, proposto a 1,10 appena.