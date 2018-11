Di seguito gli episodi da moviola delle gare di Champions League delle italiane in serata: alle 18.55 CSKA Mosca-Roma e alle 21 Juventus-Manchester United.



h. 18.55 CSKA MOSCA-ROMA - Çakir (assistenti Duran-Ongun, quarto uomo Eyisoy, addizionali Goçek-Simsek).



14' st - Pellegrini porta nuovamente in vantaggio la Roma, ma il gol era da annullare: il centrocampista giallorosso infatti si trova in fuorigioco sul tocco di Dzeko, arbitro e guardalinee non ravvisano la posizione irregolare e convalidano la rete.



11' st - Giusta l'espulsione di Magnusson: già ammonito, il difensore interviene in ritardo e colpisce nettamente Kluivert al limite dell'area.



4' - Tutto regolare sul gol di Manolas, che anticipa senza fallo il portiere Akinfeev.





h. 21 JUVENTUS-MANCHESTER UNITED - Hategan (assistenti Sovre-Gheorghe, quarto uomo Ghinguleac, addizionali Petrescu-Coltescu).



12' - Durissimo intervento a forbice di Matic su Dybala: l'arbitro opta per il giallo, il centrocampista del Manchester United rischia l'espulsione diretta.