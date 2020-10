La musichetta dellatorna a suonare per laoggii bianconeri scendono in campo allo Stadio NSK Olimpiyskiy,della capitale ucraina contro laallenata da Mircea, da stasera l'allenatore più anziano della storia della Coppa, nelper quanto riguarda il. Ancora Champions, dopo la precoce e inaspettata eliminazione di luglio, nei quarti di finale contro il Lione: debutto da tecnico per il nuovo tecnico Andreanella competizione che da calciatore ha vinto per due volte con la maglia del Milan, proprio contro il suo ex maestro ai tempi del Brescia. Prima uscita sicuramente non semplice: l'avversario è ostico e con ottime individualità, nonostante si sia qualificato tramite i preliminari, non ci saràdopo essere risultato positivo al Covid, conma soprattutto la Juve vista finora in campionato, con l'ultimo passo falso a Crotone, è apparsa tutt'altro che irresistibile. Nell'altra gara del Gruppo G, alle 21 ildi Messi riceve gli ungheresi del- ​La Juventus ha affrontato la Dinamo Kiev in quattro partite senza mai perdere (tre vittorie e un pareggio il bilancio); i bianconeri hanno sfidato più volte senza sconfitte in Champions League solamente il Rosenborg (3V,3N). Contro nessuna squadra la Dinamo Kiev ha giocato più spesso senza vincere che contro la Juve (zero vittorie in quattro partite anche contro PSG, Manchester United e Inter). Questo sarà il primo incontro tra le due formazioni dalla fase a gironi 2002/03, con la Juventus che vinse entrambe le gare. Gli esordi nella fase a gironi di Champions in genere sorridono ai bianconeri: la Juventus, infatti ha perso la partita di apertura in una stagione di Champions League solo una volta nelle ultime 20 stagioni (11V, 8N), 3-0 in casa del Barcellona nel 2017/18. Juve che ha perso solo quattro delle ultime 33 partite della fase a gironi di Champions (21V, 8N), con 5 vittorie nelle ultime 5 gara inaugurali.Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskiy, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, De Pena, Supryaga.Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Kulusevski, Morata.​