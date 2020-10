Si complica il rinnovo di Paulo Dybala. In scadenza nel 2022, il fuoriclasse della Juventus non sta vivendo un momento semplice: ancora fuori con Pirlo, la Joya ha discusso con Paratici prima della sfida contro il Crotone. La situazione non è semplice, in campo e fuori: la richiesta per rinnovare è sempre superiore ai 10 milioni di euro a stagione, al momento non raggiungibili dalla Vecchia Signora.