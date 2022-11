Si è chiusa la fase a gironi della Champions League targata 2022/2023. Lunedì 7 novembre alle ore 12, presso la sede della Uefa a Nyon in Svizzera, ci sarà il sorteggio degli ottavi di finale incrociando le prime con le seconde classificate. Non si potranno incontrare squadre della stessa nazione, né squadre che erano nello stesso girone.



PRIME CLASSIFICATE:

Napoli (Italia), Porto (Portogallo), Bayern Monaco (Germania), Tottenham (Inghilterra), Chelsea (Inghilterra), Real Madrid (Spagna), Manchester City (Inghilterra), Benfica (Portogallo).



SECONDE CLASSIFICATE:

Liverpool (Inghilterra), Bruges (Belgio), Inter (Italia), Eintracht Francoforte (Germania), Milan (Italia), Lipsia (Germania), Borussia Dortmund (Germania), Paris Saint-Germain (Francia).



TERZE CLASSIFICATE ("retrocesse" in Europa League):

Ajax, Bayer Leverkusen, Barcellona, Sporting Lisbona, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Siviglia, Juventus.



QUARTE CLASSIFICATE (eliminate):

Glasgow Rangers, Atletico Madrid, Viktoria Plzen, Marsiglia, Dinamo Zagabria, Celtic, FC Copenhagen, Maccabi Haifa.



Ecco chi può pescare il Napoli:

Bruges, Eintracht Francoforte, Lipsia, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain.



Ecco chi può pescare l'Inter:

Porto, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Benfica.



Ecco chi può pescare il Milan:

Porto, Bayern Monaco, Tottenham, Real Madrid, Manchester City, Benfica.